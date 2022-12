Saudiarabien: Cristiano Ronaldo wird für Transfer kritisiert

Sein neuer Club befindet sich in der Saudi-Hauptstadt Riad und ist aktuell Tabellenzweiter: Al Nassr FC.

Cristiano Ronaldo wechselt per sofort zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.

«Ich möchte meine Karriere mit Würde beenden und nicht in den USA, Katar oder Dubai spielen», verkündete Cristiano Ronaldo 2015 in einem Interview, als er auf das Ende seiner Laufbahn angesprochen wurde. Ronaldo hielt streng genommen Wort, denn seit Freitag ist klar, dass er ab sofort in Saudiarabien seine Karriere fortsetzen wird.