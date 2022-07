Ex-Weltmeister tritt ab: «Möchte Kinder aufwachsen sehen» – Formel-1-Star Vettel beendet Karriere

Mit diesem Video erklärt Sebastian Vettel am Donnerstag sein Ende in der Formel 1.

«Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden», mit diesen Worten beginnt Formel-1-Star Sebastian Vettel ein Video in den sozialen Medien. Er bestätigt damit die Gerüchte, wonach er keinen neuen Vertrag bei seinem Team Aston Martin unterschreiben wird. Ende November wird er in Abu Dhabi sein letztes Rennen in der Formel 1 fahren.