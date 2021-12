Bodenseeregion - Möchte man ausreiten, braucht es für das Pferd einen Ausfuhrschein

Um mit dem Pferd von Deutschland in die Schweiz auszureiten, müssen bürokratische Hürden überwunden werden (Symbolbild).

Wenn man von Deutschland in die Schweiz ausreiten möchte, gibt es bürokratische Hürden.

Für Pferdehalter und Pferdehalterinnen im nahen Ausland kann ein kurzer Ausritt in die Schweiz der Beginn eines langen bürokratischen Prozesses sein. Judith Wiedenbach, die die Pferdepension Kreuzhof in Oehnsingen (D) betreibt, kennt dieses Problem. Nur einen Kilometer entfernt vom Kreuzhof liegt der Rhein und die Schweizer Grenze, wobei die Überquerung des Flusses nicht die einzige Hürde ist. Denn wenn man mit dem Pferd über die Grenze will, muss dies offiziell beim Zoll angemeldet werden. Der Prozess nennt sich «Zollanmeldung für die vorübergehende Verwendung». «Das Besorgen der Papiere hat sich bei uns gut eingespielt», sagt Wiedenbach zum «Südkurier».