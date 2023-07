Madonna meldet sich nach Infekt – Tournee verschoben

In einer Nachricht an ihre Fans, die sie am Montag auf Instagram veröffentlichte, schreibt Madonna: «Danke für eure positive Energie, eure Gebete und eure Worte der Heilung und Ermutigung. Ich habe eure Liebe gespürt. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und bin unglaublich dankbar für all die Segnungen meines Lebens.»

Weiter schreibt die Sängerin, ihr erster Gedanke, als sie im Spital aufgewacht sei, habe ihren Kindern gegolten. «Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen will, der Karten für meine Tournee gekauft hat. Ich wollte auch nicht die Leute enttäuschen, die in den letzten Monaten unermüdlich mit mir gearbeitet haben, um meine Show zu kreieren. Ich hasse es, jemanden zu enttäuschen.»

«Könnte nicht dankbarer für Unterstützung sein»

Sie konzentriere sich jetzt auf ihre Gesundheit und darauf, stärker zu werden, und versichert, sobald wie möglich wieder bei ihren Fans zu sein. Der derzeitige Plan sehe vor, den nordamerikanischen Teil ihrer Tournee zu verschieben und im Oktober in Europa zu beginnen. Es waren unter anderem am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin Konzerte geplant.