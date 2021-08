«Marabout»-Methode - Möchtegern-Heiler (30) knöpft Opfern mit neuer Masche 290'000 Franken ab

Ein Betrüger richtete einen Schaden von 290'000 Franken an.

Über zwei Jahre ermittelte die Kantonspolizei Fribourg zu Betrugsfällen vom Typ «Marabout». Jetzt wurde ein mutmasslicher Täter gefasst, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilt. Es handelt sich dabei um einen 30-jährigen Mann. Als «Marabout», nach islamischen Heiligen, wurde er von den Opfern kontaktiert, welche familiäre, finanzielle, berufliche oder emotionale Probleme hatten.

Um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, bietet der «Marabout» nach Angaben der Polizei normalerweise ein erstes Treffen an, bei dem er verspricht, ihre Probleme lösen zu können. Dabei verlangt er bereits einen Anfangsbetrag, als Preis für die Beratung. In weiteren Sitzungen wird den Opfern immer mehr Geld entlockt. Bei diesen konkreten Fällen im Kanton Freiburg kamen so dreizehn Personen zu Schaden. Die Deliktsumme beträgt rund 290'000 Franken.