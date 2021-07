Schon als die East Brother Island Inc. zum letzten Mal einen Gastgeber oder eine Gastgeberin für das Bed & Breakfast auf der Leuchtturminsel vor San Pablo Bay, Kalifornien gesucht hat, ging die Ausschreibung viral . Die Arbeit im Gasthaus wurde als Traumjob bezeichnet, die Non-Profit-Organisation, die dafür zuständig ist, mit Bewerbungen überschwemmt.

Nach 15 Monaten, in denen das Gasthaus coronabedingt geschlossen blieb, wird nun ein neuer Gastgeber oder eine Gastgeberin gesucht – oder besser gesagt: Zwei davon. Der Job wird an ein Paar vergeben und man muss sich gemeinsam bewerben , wenn man künftig Gäste im Fünf-Zimmer-Haus bewirten möchte.

Guter Lohn, harte Arbeit

Das Paar wäre ausserdem zuständig für Werbung und den Verkauf im Geschenke-Shop. Belohnt wird man dafür mit einer fantastischen Aussicht. Der Leuchtturm existiert seit 1873, das Bed & Breakfast seit 1980. Die Insel gehört der amerikanischen Küstenwache und wird von der East Brother Island Inc. gemietet. Ziel des Gasthauses ist deswegen auch in erster Linie die Instandhaltung der historischen Gebäude.

Nur Geimpfte und Kapitäne

Auf der Insel gibt es kein WLAN und kein TV. Das Wasser kommt aus einem Regenwassertank und wie es bei Inseln halt so ist, müssen alle Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs vom Festland geholt werden. Die gute Nachricht: Das Festland ist weniger als einen halben Kilometer entfernt. Abgeschiedenheit muss man auf der nur gerade 3000 Quadratmeter grossen Insel also nicht fürchten. Auch der Leuchtturmbetrieb bleibt nicht an den neuen Gastgebern hängen, der ist schon seit den Sechzigern automatisiert.