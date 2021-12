Möchtest du neben Prinz Harry und Herzogin Meghan wohnen? – Luxus-Anwesen steht zum Verkauf

Die Villa ist auf der Website «realtor.com» zum Verkauf ausgeschrieben und an Luxus-Ausstattungen wohl kaum zu übertreffen.

Für 30 Millionen Dollar kann das Luxus-Anwesen «Palace of Versaille» in Kalifornien gekauft werden. Umgerechnet sind das knapp 28 Millionen Franken.

Wer 30 Millionen Dollar in der Tasche hat, hat nun also die Möglichkeit, zum Nachbar oder zur Nachbarin der Royals zu werden.

Das 12’000 Quadratmeter grosse Luxus-Anwesen «Palace of Versaille» steht zum Verkauf frei.

Mit Ellen Degeneres (63) joggen gehen, Oprah Winfrey (67) einen guten Morgen wünschen und Prinz Harry (37) beim Rasenmähen zusehen, während Meghan (40) mit den Kids spielt: Für viele dürfte diese Vorstellung ein Traum sein. Nun besteht jedoch die Möglichkeit, ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Denn das Anwesen «Palace of Versaille», inmitten der Prominenten, ist zum Verkauf ausgeschrieben.

Wer in den Palast einzieht, dürfte mit den royalen Nachbarn wohl regelmässig einen kurzen Schwatz unter Nachbarn führen. Einen Haken hat die Sache allerdings: Wer in die Villa einziehen will, muss stolze 30 Millionen Dollar hinblättern. Umgerechnet sind das rund 28 Millionen Franken.