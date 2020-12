Die deutsche Bundeskanzlerin will keine Flugzeuge aus Grossbritannien mehr in die EU lassen . Damit möchte sie verhindern, dass Reisende die offenbar ansteckendere Coronavirus-Mutation mitbringen, die sich im Südosten Englands rasant ausbreitet.

Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes schätzt die neue Variante des Coronavirus als «sehr problematisch» ein, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Die Mutation habe in der Schweiz noch nicht nachgewiesen werden können. Sie geht davon aus, «dass die Variante schon in kleiner Zahl hier ist». Eine Virusvariante, die sich plausibel schnell ausbreite, sei für die Schweiz in der jetzigen Lage «sehr problematisch».

Virus-Variante könnte schon in der Schweiz sein

Ausserhalb Grossbritanniens wurde die Variante laut der Epidemiologin Emma Hodcroft von der Uni Bern in Dänemark und Australien nachgewiesen. «Es ist möglich, dass die Variante schon in der Schweiz ist, wir sie aber noch nicht entdeckt haben», sagt Hodcroft zu 20 Minuten. Die letzten Daten stammten vom 19. November, und es werde hierzulande auch nicht in jedem Fall einer Covid-Infektion der Aufbau des Virus entschlüsselt.



Hodcroft erforscht im Projekt «Nextstrain» die Verwandtschaften von Sars-CoV-2-Viren. Schwer abzuschätzen sei, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Variante schon in der Schweiz sei, sagt Hodcroft. Sie verweist aber auf die engen Beziehungen zwischen der Schweiz und Grossbritannien: «Viele Briten leben in der Schweiz und umgekehrt viele Schweizer im Königreich.» Ausserdem müsse man davon ausgehen, dass die Leute über Weihnachten reisten.