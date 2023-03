«Möglich, dass die Bürgerlichen im Herbst einen Grünen wählen statt Berset»

1 / 3 Das aktuelle Klima erinnere ihn an jenes vor dem Ersten Weltkrieg, sagte Bundespräsident Alain Berset in einem Interview mit der NZZ am Sonntag. Auch damals hätten viele geglaubt, die Spannungen liessen sich nur durch Krieg lösen. Er spüre heute einen «Kriegsrausch» in gewissen Kreisen. 20min/Matthias Spicher Damit verärgerte Berset Parteipräsidenten von links bis rechts. FDP-Präsident Thierry Burart zeigte sich «schockiert» über die Aussagen, wie er in der SRF-Tagesschau sagte. 20min/Simon Glauser Politologe und Buchautor Mark Balsiger hält es für möglich, dass dieser Zwist Alain Berset bei den Gesamterneuerungswahlen im Dezember schaden wird. Dies vor allem dann, wenn die SP weiter verliert und die Grünen eine valable Kandidatur aufstellen. Claudio Thoma

Bundespräsident Alain Berset (SP) setzt in der Waffenexport-Diskussion Akzente. Die Schweizer Gesetze liessen eine Weitergabe von Waffen nicht zu und daran halte man sich, sagte er in einem Interview mit der NZZ am Sonntag (Bezahlartikel).

Parteipräsidenten von FDP, Mitte und GLP reagieren empört. Er sei schockiert ob der Aussage von Berset, sagt FDP-Präsident Thierry Burkart in der SRF-Tagesschau. Berset rede von Kriegsrausch, meine damit aber nicht Russland, sondern die westlichen Staaten in ihren Bemühungen zugunsten der Ukraine. Auch SP-Präsident Cédric Wermuth und SP-Fraktionschef Roger Nordmann äusserten sich kritisch zu den Aussagen von Berset. Applaus gab es vom SVP-Präsidenten Marco Chiesa.

Herr Balsiger, nun hat Bundespräsident Alain Berset auch noch Probleme mit seiner eigenen Partei. Sein «Kriegsrausch»-Vorwurf kommt schlecht an.

Sicherheitspolitik ist seit einem Jahr das zentrale Thema, mit dem sich die Parteien profilieren wollen. Die SP war bislang armeekritisch, kann also nicht am selben Ort anknüpfen wie andere Parteien. Deshalb sind die Dissonanzen in der SP eine Chance für die Partei. Sie kann sich jetzt erklären – wie das Co-Präsident Cédric Wermuth mit klugen Aussagen macht – und bei der Bevölkerung punkten.

Dann war dieses Interview von Berset eventuell sogar mit der Partei abgesprochen?

Das glaube ich nicht. Bundesräte sind weit entfernt von ihren Parteien. Man muss auch sehen, dass die Interessen eines Bundesrats und jene der Partei oft nicht dieselben sind. Die SP will bei den Wahlen im Herbst um alles in der Welt zulegen. 2019 sackte sie auf ein historisches Tief ab. Bundespräsident Alain Berset hingegen geht es darum, seine Position im Bundesratsgremium wieder zu stärken.

Gegenüber Vorgänger Ignazio Cassis?

Berset will beim Thema Ukraine-Krieg innenpolitisch und gegenüber dem Ausland überzeugen. Cassis hatte im Februar 2022 unmittelbar nach Kriegsausbruch einen bizarren Medienauftritt. Später scheiterte er damit, die Neutralität neu zu definieren. Berset und eine Mehrheit im Bundesrat wollen an der bisherigen Neutralität festhalten. Ebenfalls eine Rolle spielt das Verhältnis zu Viola Amherd (Mitte), die Alain Berset den Rang als beliebtestes Bundesratsmitglied abgelaufen hat. Da nutzte Berset die Gelegenheit, gegen Viola Amherd, die in der Waffenexport-Frage isoliert dasteht, selbstbewusst zu markieren.

Wird das Berset schaden im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen? Könnten die Präsidenten von FDP, Mitte und GLP einen Grünen wählen anstelle von Berset?

Stand heute ist es möglich, dass die verärgerten Bürgerlichen im Dezember einen Grünen wählen anstelle von Berset. Es wäre sogar naheliegend, wenn die SP nicht zulegt und die Grünen jemanden mit Format ins Rennen schicken. Denn die FDP, die selber übervertreten ist im Bundesrat, könnte sich mit der Wahl eines grünen Bundesrats eigene Probleme vorübergehend vom Hals schaffen.

Geht es Alain Berset auch um einen Befreiungsschlag nach zahlreichen Skandalen in den letzten Monaten?

Er will damit zeigen: «I’m back», so stark und selbstbewusst wie früher. Ob ihm das gelingt, ist offen. Irgendeinmal kommen die Berichte der Geschäftsprüfungskommission und der ausserordentlichen Staatsanwälte.

Nochmals zum «Kriegsrausch»-Vorwurf. Hat Berset einen wunden Punkt getroffen?

In Wahljahren sind alle nervös. Man muss auch sehen, dass die FDP ablenken will. Ohne parteitaktische Spiele wäre nämlich mindestens der SP-Vorschlag für eine erleichterte Waffenausfuhr im Nationalrat durchgekommen. Doch das hat die FDP verhindert, weil die SP zuvor im Ständerat mitgeholfen hatte, den FDP-Vorstoss zu versenken.

Berset will also tatsächlich mit Russland verhandeln. Auch andere haben das schon gesagt, etwa Martin Bäumle. Was halten Sie davon?

Mir ist nicht klar, ob Berset das tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt befürworten würde. Er sagt zwar «je früher, desto besser». Er sagt aber auch, «dereinst» werde es Verhandlungen geben müssen. Bei Berset sitzt normalerweise jeder Satz präzise, er musste kaum je zurückrudern.

Wie sieht es im Volk aus? Ist die Haltung von Berset gestützt?

Die absolute Neutralität hat Tradition und bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung einen grossen Rückhalt. Primär in nationalkonservativen Kreisen. Deshalb ist diese Debatte ja eine Chance für die SP. Sie kann sich jetzt profilieren. Diese Diskussion beinhaltet übrigens sehr viel Symbolik. Wenn man schaut, wie viel Schweizer Kriegsmaterial effektiv in die Ukraine geliefert werden könnte. Es wäre viel effektiver, wenn man das Geld der russischen Oligarchen auf Schweizer Konten einfrieren würde oder den Rohstoffhandel, der über die Schweiz abgewickelt wird, besser kontrollieren würde.

