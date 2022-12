Tokio: Mögliche Bedrohung durch China – jetzt rüstet Japan sein Militär massiv auf

Japan wird allen Erwartungen nach in dieser Woche eine radikal überarbeitete Verteidigungsstrategie vorstellen. Die in drei Papieren umrissene neue Strategie sieht Berichten und Ankündigungen zufolge höhere Militärausgaben sowie eine Umstrukturierung der Armee vor und soll bereits am Freitag vorgelegt werden. «Die grundlegende Stärkung unserer Verteidigungsmöglichkeiten ist die dringendste Herausforderung in diesem schwierigen Sicherheitsumfeld», sagte Regierungschef Fumio Kishida am Wochenende. Er kündigte an, diese Fähigkeiten innerhalb der kommenden fünf Jahre auszubauen.