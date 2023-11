Mögliche Entführung in Wettingen: Lockte der Mann mit Baby-Büsis?

Auf dem Heimweg von der Primarschule Dorf in Wettingen AG ereignete sich ein beunruhigender Vorfall. In einer Whatsapp-Gruppe schildert eine verängstigte Mutter, dass ihre sechsjährige Tochter am Montag beinahe entführt wurde. Ein Mann sei mit seinem Auto an sie herangefahren und habe ihrer Tochter gesagt, er habe süsse Babykätzchen zu Hause. Wenn sie mitkäme, könne sie eins haben. Dies berichtet «Blick».

Kantonspolizei Aargau hat Kenntnis vom Vorfall

Das Kind reagierte sofort und lief weg, wie es weiter heisst. Sowohl die Schulleitung als auch die Polizei wurden über den Vorfall informiert. Die Mutter berichtet in der Whatsapp-Gruppe, dass ihre Tochter sehr genaue Angaben zum Verdächtigen gemacht hat. Auch die Schule in Wettingen informierte die Eltern am Dienstag mit einem Brief. Demnach sei man in engem Austausch mit der Polizei, heisst es weiter. «Wir bitten Sie, Ruhe zu bewahren und Ihr Kind aufzuklären, nicht mit fremden Personen mitzugehen», wird in dem Brief informiert, der dem «Blick» vorliegt. Gegenüber der Zeitung bestätigte die Kantonspolizei Aargau den Vorfall.