Hagen, Deutschland : «Gefährdungslage» – grosser Polizeieinsatz bei Synagoge

Zahlreiche Polizisten beschützten während des höchsten jüdischen Feiertages die Synagoge in Hagen. Ein Gottesdienst wurde abgesagt.

Die Synagoge in Hagen ist wegen einer «möglichen Gefährdungslage» am Mittwochabend von zahlreichen Polizisten geschützt worden. Das teilte die Polizei Dortmund mit. Ein Gottesdienst zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wurde kurzfristig abgesagt. Das gemeinsame Gebet in der Synagoge sei für 19.00 Uhr geplant gewesen. Allerdings sei die mögliche Gefahrenlage bereits am späten Nachmittag bekannt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Geschehen in Hagen weckte Erinnerungen an den Terroranschlag in Halle in Sachsen-Anhalt vor zwei Jahren. An Jom Kippur 2019 – damals am 9. Oktober – hatte ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Als die Tür standhielt, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf der Flucht zwei weitere.