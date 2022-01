Ukraine-Konflikt : Mögliche Sanktionen gegen Russland – wäre auch die Schweiz davon betroffen?

Die USA haben bis jetzt darauf verzichtet, den Geldzirkel des russischen Präsidenten direkt anzugreifen. Joe Biden schliesst das aber nicht mehr aus. Das könnte auch die Schweiz spüren.

Obwohl ein Kreml-Sprecher versicherte, dass das in Russland laut Gesetz verboten ist.

Enge Vertraute des russischen Präsidenten verfrachteten in den vergangenen Jahren über zwei Milliarden US-Dollar über Briefkastenfirmen ins Ausland.

Joe Biden hat mit einer Aussage zum Ukraine-Konflikt für Aufsehen gesorgt: Er schliesse auch Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht aus, sagte der US-Präsident am Dienstag. Zeitungen von Tamedia werfen nun die Frage auf, was solche Sanktionen für die Schweiz bedeuten würden.

Privatvermögen im Ausland platziert

Das US-Finanzministerium wisse schon seit Jahren, dass Putin über die Bank Rossiya persönliche Vermögen im Ausland platziere. Obwohl ein Kreml-Sprecher versicherte, dass das in Russland laut Gesetz verboten ist. Dass Rossiya Millionen über die Zürcher Gazprombank leitete, ist dank den «Panama Papers» schon seit 2016 bekannt.

Die «Panama Papers» zeigten, dass enge Vertraute des russischen Präsidenten in den vergangenen Jahren über zwei Milliarden US-Dollar über Briefkastenfirmen ins Ausland verfrachteten. Ein Sprecher des Präsidenten und Prominente aus anderen Staaten wehrten sich allerdings gegen die Anschuldigungen. Der Kreml wertete die Veröffentlichung der «Panama Papers» als Versuch, Putin zu diskreditieren.

Putins Entourage wirkt auch in der Schweiz

In den folgenden Jahren seien weitere Spuren von Putins Entourage in anderen Datenlecks aufgetaucht. Die USA habe jedoch stets darauf verzichtet, den Geldzirkel des Präsidenten direkt anzugreifen. «Sollte sich das jetzt ändern, drohen die Aktivitäten von Putins Kassierer in der Schweiz wieder auf die Tagesordnung zu kommen», schreibt Oliver Zihlmann, Co-Leiter des Recherchedesks von Tamedia im «Tages-Anzeiger».