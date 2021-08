Britische Warnzentrale : Mögliche Schiffsentführung im Golf von Oman

Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist im Golf von Oman möglicherweise ein Schiff entführt worden.

Die britische Warnzentrale für die Seefahrt (UKMTO) setzte am Dienstag zunächst eine Warnung ab wegen eines «Zwischenfalls» etwa 60 Seemeilen östlich des Emirats Fudschaira. Alle Schiffe in Nähe dieses Vorfalls sollten bei der Durchfahrt «extrem vorsichtig» sein, hiess es. Die UKMTO sprach kurz darauf in einer weiteren Warnung von einer «möglichen Entführung».