Parkplatzabbau: Möglicher Leitentscheid – Zürich darf Tausende Parkplätze ersatzlos streichen

In Zürcher Quartieren laufen Anwohner und Gewerbler gegen den geplanten Parkplatzabbau für die Velovorzugsrouten Sturm. Rekurse könnten gemäss einem neuen Gerichtsurteil vergeblich sein.

Rund 6000 Parkplätze im öffentlichen Raum in der Stadt Zürich sollen in den nächsten Jahren abgebaut werden. Obwohl die Stadtzürcher Bevölkerung in verschiedenen Volksinitiativen mehrmals Ja zum Parkplatzabbau gesagt hat, sorgt das bei betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern für Empörung. In zahlreichen Quartieren – etwa in Höngg, Wiedikon oder im Zürcher Seefeld – legen sie sowie Gewerbler Rekurs ein und ziehen die Abbau-Entscheide vor Gericht.

Darum gehts Die Stadt Zürich baut rund 6000 Parkplätze aufgrund der Velovorzugsrouten ab.

Dagegen wehren sich Anwohnende und Gewerbler einzelner Quartiere.

Aktuelle Gerichtsurteile zeigen, dass Rekurse gegen den Parkplatzabbau schlechte Chancen haben.

Die Stadt Zürich baut im grossen Stil Parkplätze in der blauen Zone ab, um den Bau von Velo-Schnellstrassen zu ermöglichen. Rund 6000 Parkplätze im öffentlichen Raum sollen in den nächsten Jahren abgebaut werden, damit Velofahrende und Fussgänger mehr Platz erhalten.

Obwohl die Stadtzürcher Bevölkerung in verschiedenen Volksinitiativen mehrmals Ja zum Parkplatzabbau gesagt hat, sorgt das bei betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern für Empörung. In zahlreichen Quartieren – etwa in Höngg, Wiedikon oder im Zürcher Seefeld – legen sie sowie Gewerbler Rekurs ein und ziehen die Abbau-Entscheide vor Gericht.

Rekurse haben schlechte Chancen

Wie aktuelle Gerichtsurteile zeigten, schienen die Rekurse jedoch schlechte Chancen zu haben, berichtet der «Tages-Anzeiger»: So hat das Zürcher Verwaltungsgericht die Beschwerden von sechs betroffenen Gewerbetreibenden, die gegen den Abbau von 13 Parkplätzen an der Zurlindenstrasse in Wiedikon vorgingen, vollständig zurückgewiesen. Es gebe keine rechtliche Verpflichtung, eine möglichst hohe Zahl von Parkplätzen auf öffentlichem Grund zu bewahren, heisst es im Urteil.

«Wir wollten endlich wissen, was die Stadt darf und was nicht», sagte der Wiediker Gewerbeverein-Präsident Markus Rupper gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Jetzt sei klar, dass die Stadt so viele öffentliche Parkplätze auflösen dürfe, wie sie wolle. Rupper und sein Anwalt verzichteten darauf, das Urteil bis ans Bundesgericht zu ziehen. Mittlerweile ist es rechtskräftig.

Für Markus Knauss, grüner Gemeinderat und Co-Geschäftsleiter des Zürcher Verkehrsclubs (VCS), ist das Urteil richtungsweisend: «Es könnte sich um einen Leitentscheid handeln, durch den sich Hunderte Rekurse von selbst erledigen.» Das Gericht mache klar, dass sich die Stadt bei der Strassenplanung an die Richtpläne halten müsse. Damit biete der neue kommunale Verkehrsrichtplan eine solide Grundlage, um mehr Velorouten und mehr Grünraum zu schaffen, so Knauss.

Situation für Velos übersteigt das Interesse an Parkplätzen

Ein zweites, vom Statthalter gefälltes Urteil weist in eine ähnliche Richtung: Eine Einsprache gegen die geplante Velovorzugsroute an der Mühlebachstrasse im Seefeld scheiterte ebenfalls. Obwohl diese die Streichung von 132 mehrheitlich blauen Parkplätzen zur Folge hat, war der Rekurs chancenlos.

Das öffentliche Interesse, die Situation für die Velos zu verbessern, übersteige das Interesse an den aufgehobenen Parkplätzen, schreibt der Statthalter im Urteil. Zudem sei das Gebiet bestens an den öffentlichen Verkehr angebunden.

Grosser Handlungsspielraum für die Stadt

Die Urteile zeigen laut Gewerbeverbands-Präsidentin und Co-Präsidentin der kantonalen Mitte-Partei, Nicole Barandun, dass der Handlungsspielraum der Stadt beim Parkplatzabbau gross ist. Jedoch müsse die Stadt bei der Umsetzung ihrer Pläne Rücksicht auf die Nachbarn und das Gewerbe nehmen.

Zürcher Anwohnerinnen und Anwohner sowie Ladenbesitzer müssten mit weiteren Parkplatzabbauten rechnen, sagt FDP-Gemeinderat Andreas Egli. «Der neue Richtplan wird zu drastischem Parkplatzabbau führen. Davor haben wir gewarnt.» Markus Rupper vom Gewerbeverein Wiedikon warnt ebenfalls: «In Wiedikon werden deshalb einige Betriebe und Läden schliessen müssen.»

