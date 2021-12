Bigler Stouffer : Mörder (79) nach 35 Jahren im Todestrakt hingerichtet

Im US-Bundesstaat Oklahoma wurde der 79-jährige Bigler Stouffer für den Mord an der Lehrerin Linda Reaves im Jahr 1985 hingerichtet.

In den USA ist am Donnerstag ein verurteilter Mörder mit einer Giftspritze hingerichtet worden. Ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Oklahoma sagte, die Hinrichtung mittels eines tödlichen Medikamentencocktails sei «ohne Komplikationen» verlaufen. Der 79-jährige Hingerichtete Bigler Stouffer hatte für den Mord an der Lehrerin Linda Reaves im Jahr 1985 und den Mordversuch an ihrem Freund Doug Ivens mehr als 35 Jahre im Todestrakt verbracht.