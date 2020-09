2008 liess er seine schwangere Freundin von einem Auftragsmörder töten. Mit mehreren Messerstichen wurde die werdende Mutter vor ihrem Zuhause in Köniz BE mehrmals niedergestochen. Mit letzter Kraft kämpfte sich die damals 31-Jährige in die Wohnung, dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Seit über 12 Jahren sitzt darum der geständige Partner im Gefängnis in Le Landeron BE – für den Auftragsmord wurde er zu 18 Jahren verurteilt. Psychologen attestierten beim Verurteilten eine «narzisstisch-dissoziale Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägten psychopathischen Merkmalen», der Mann wird seither in der Justizvollzugsanstalt (JVA) St. Johannsen ambulant therapiert. Dort fand der 36-Jährige offenbar auch neues Liebesglück.