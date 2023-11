Mörder gelingt Flucht: Deutsche Polizei jagt Aleksandr Perepelenko

In den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sucht die Polizei nach einem aus der Haft entkommenen Mörder. Der 43-jährige Aleksandr Perepelenko sei am Montag «im Rahmen einer geplanten Ausführung im Bereich eines Baggersees» in der Nähe von Germersheim trotz Begleitung von zwei Justizbeamten in ein Waldstück geflüchtet und seitdem verschwunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Karlsruhe und Pforzheim mit. Es läuft eine Grossfahndung.