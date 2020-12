Geliebte erschlagen : Mörder kämpft gegen Verwahrung

Vor dem Thurgauer Obergericht haben sich am Donnerstag Anklage und Verteidigung zum Tötungsdelikt von Tägerwilen einen Schlagabtausch geliefert.

Das passt Wolfgang T. nicht, weshalb er gegen das Urteil in Berufung ging.

Der Mordfall Tägerwilen wurde am Donnerstag vor dem Thurgauer Obergericht in zweiter Instanz verhandelt.

Das Bezirksgericht Kreuzlingen TG hatte im März 2019 den heute 64-jährigen Wolfgang T. wegen Mordes an seiner 38-jährigen Geliebten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt und seine Verwahrung angeordnet. Er soll die Frau am Abend des Pfingstsamstag, 14. Mai 2016, auf dem Gelände der See-Rhein-Badi in Tägerwilen gewürgt und mit einem Stein erschlagen haben.