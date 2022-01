Star-DJ Fer Palacio soll Lionel Messi mit Corona angesteckt haben

Infektion nach Party-Urlaub : «Mörder» – Star-DJ soll Messi mit Corona angesteckt haben

Lionel Messi hat Corona. Der argentinische Star-DJ Fer Palacio soll dem argentinischen Superstar das Virus weitergegeben haben. Dieser dementiert und legt einen Beweis vor.

Messi feierte Party in Argentinien. Twitter

Darum gehts Superstar Lionel Messi hat Corona.

Angesteckt hat sich der 34-Jährige im Urlaub in Argentinien.

Der DJ einer Party-Nacht soll für die Ansteckung verantwortlich sein.

Ein Urlaub mit Folgen: Wie jedes Jahr verbrachte PSG-Star Lionel Messi die Weihnachtsferien in seiner argentinischen Heimatstadt Rosario. Nur blöd, hat sich der 34-Jährige im Laufe der Reise mit Corona angesteckt. Die Vermutung liegt nahe, Messi könnte sich seine Infektion am 27. Dezember eingehandelt haben, als er mit Frau Antonela Roccuzzo (33) und vielen anderen eine Party veranstaltete.



Die Hauptattraktion an jenem Abend – neben Messi natürlich: Der argentinische Star-DJ Fer Palacio. Der 31-Jährige lässt sich mit Messi fotografieren, kommentiert auf Instagram für seine 1,1 Millionen Follower: «Ich habe den Grössten zum Tanzen gebracht.»

DJ soll Messi angesteckt haben

Auf Social Media wird schnell geschlossen: Fer Palacio habe Messi angesteckt. Schliesslich hätte dieser in den Tagen zuvor bereits Kontakt zu infizierten Personen gehabt. «Ich bin wegen des Gerüchts ein Trend auf Twitter und erhalte viele unschöne Nachrichten», nahm der Nike-Botschafter am Montag in einer Instagram-Story Stellung. Fer Palacio weiter: «Manche Menschen nennen mich sogar einen Mörder.»



Fer Palacio nutzt das Video sogleich, um etwas klarzustellen: Er könne Messi gar nicht angesteckt haben, da er selbst nicht erkrankt sei. «Ich liess mich testen, weil ich nach Uruguay reisen muss, und ich bin negativ», so der selbsternannte «Remix-Dealer». Als Beweis postete er auf Twitter seinen negativen Corona-Test, schrieb dazu: «Ich habe Messi nicht angesteckt.»

Wer nun auch immer Messi angesteckt hat: Der siebenfache Weltfussballer muss momentan in Rosario in der Quarantäne verweilen und verpasste so bereits das Cup-Spiel von PSG gestern in Vannes (4:0) und wird auch beim Auftakt der Rückrunde am Sonntag bei Xherdan Shaqiris Lyon nicht dabei sein.

1 / 3 Messi wird PSG einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. AFP Vorerst keine Rückreise nach Frankreich: Lionel Messi. REUTERS Die Familie Messi im Rahmen der Ballon-D’Or-Verleihung. AFP

