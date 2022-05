Lauderdale County, USA : Mörder und Wärterin verschwinden gemeinsam aus dem Gefängnis

Die Polizei im US-Bundesstaat Alabama jagt einen gefährlichen Kriminellen: Casey White (38) verschwand gemeinsam mit der Gefängnisangestellten Vicki White während der Fahrt zu einem Termin beim Psychologen. Doch einen solchen Termin gab es nicht.

1 / 4 Casey Cole White ist seit Freitag spurlos verschwunden, … Lauderdale County Sheriff's Office … ebenso wie Vicki White (56), Vizedirektorin des Gefängnisses in Florence (Alabama). Lauderdale County Sheriff's Office Auf White sind 10’000 Dollar «Kopfgeld» ausgesetzt. Lauderdale County Sheriff's Office

Stecken die beiden unter einer Decke oder wurde sie entführt? Diese Frage stellen sich derzeit Ermittler im Bundesstaat Alabama, die den verschwundenen Mordverdächtigen Casey Cole White (38) und die 56-jährige Gefängnisangestellte Vicki White suchen.

Die beiden, die zufällig denselben Nachnamen tragen, wurden zuletzt am Freitag um 9.30 Uhr gesehen, als Wärterin White mit dem geständigen Mordverdächtigen zusammen in Florence angeblich zu einem Termin beim Psychiater aufbrach, um Casey Whites Geisteszustand untersuchen zu lassen. Doch wie sich später herausstellte, gab es gar keine Verabredung. Um 15.30 Uhr wurde eine Fahndung ausgelöst. Das Auto, in dem die beiden unterwegs waren, war zuvor verlassen im Parkhaus eines Shoppingcenters aufgefunden worden. Einen späteren Termin bei einem Arzt nahm Wärterin White nicht mehr wahr.

Entführt oder freiwillig verschwunden?

Üblicherweise begleiten zwei Beamte gefährliche Insassen bei ähnlichen «Ausflügen». Laut Rick Singleton, Sheriff des Lauderdale County, war der Entscheid von Vicki White, die seit 16 Jahren im Gefängnis arbeitet, eine klare Verletzung der Regeln. «Wir sind alle schockiert über das Verschwinden von White», fügte er hinzu. Sie sei eine «vorbildliche Angestellte» und mehrmals als Mitarbeiterin des Jahres ausgezeichnet worden.

Allerdings rätselt auch er, ob die beiden die Flucht gemeinsam geplant hatten. «Half sie ihm, sich abzusetzen? Das ist offenbar eine Möglichkeit, die wir bei den Ermittlungen ins Auge fassen», erklärte er laut BBC. Dennoch bleibt die Sorge: «Wurde sie auf dem Weg zum Gericht entführt? Das ist eine weitere Möglichkeit, die wir derzeit prüfen.» Da er den betreffenden Insassen kenne, sei sie zudem so oder so in Gefahr. «Casey White stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Gefängnismitarbeiterin und die Öffentlichkeit dar», so US Marshal Marty Keely.

Im Gefängnis Mord gestanden

Denn Casey White hatte in der Haft den Messermord an einer 58-Jährigen im Jahr 2020 gestanden. Der Prozess für die Tat steht noch bevor, derzeit verbüsste White eine Haftstrafe wegen Einbrüchen, Fahrzeugdiebstahls und einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Auf Hinweise zur Ergreifung von White, der als rund zwei Meter gross, 117 Kilo schwer und tätowiert beschrieben wird, hat der US Marshal Service nun 10’000 Dollar Belohnung ausgesetzt.

Auf der Facebook-Seite des Lauderdale County Sheriff’s Office wird derweil wild über das Rätsel des verschwundenen Paares spekuliert. «Manche Leute haben tiefe, dunkle Geheimnisse, von denen niemand je etwas ahnt», schreibt eine Kommentatorin.

