Tötungsdelikt in Lichtensteig

Mörder von Fredy K. muss 14 Jahre hinter Gitter

Das Kreisgericht Toggenburg hat einen 43-jährigen Niederländer wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Das Opfer war der 62-jährige Fredy K., mit dem der Täter eine sexuelle Beziehung unterhielt.

Am Prozess vom letzten Donnerstag in Lichtensteig hatte die Staatsanwältin wegen Mordes und Raubs eine Freiheitsstrafe von 15,5 Jahren verlangt. Der Verteidiger plädierte auf 36 Monate wegen Totschlags und Diebstahls.

Sexuelle Dienstleistungen erfüllt

Der nun in erster Instanz verurteilte Niederländer hatte mit dem Opfer eine rein sexuelle Beziehung unterhalten. Den 62-Jährigen lernte er im März 2016 in Thailand über eine Internetplattform kennen. Auf Einladung des Älteren reiste der Beschuldigte später in die Schweiz. Er sei sich bewusst gewesen, dass er sexuelle Dienstleistungen zu erfüllen habe und dafür Unterkunft bekam, sagte er in der Verhandlung. «Ich musste gehorchen, damit ich bleiben durfte.»