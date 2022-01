Mordfall in Lichtensteig wird am Kantonsgericht St. Gallen neu verhandelt

Fredy K. wurde im Mai 2016 in Lichtensteig SG tot aufgefunden. Ein Niederländer, der mit ihm zusammenlebte, hatte mit einem Messer mehrfach auf ihn eingestochen.

Der Mord an Fredy K. wird neu verhandelt. Der Täter hat Berufung eingelegt und fordert eine mildere Strafe.

Die Verhandlung am Kantonsgericht St. Gallen findet am Dienstag statt.

In Lichtensteig wurde 2016 ein Mann brutal ermordet. Das Opfer Fredy K. war als Toggenburger Dorforiginal bekannt.

Auf Einladung von K. besuchte ihn der Niederländer dann im April 2016 in seiner Heimat Lichtensteig. Sie wohnten gemeinsam in einer kleinen Zweizimmerwohnung und hatten regelmässig Geschlechtsverkehr. Der Täter sei sich bewusst gewesen, dass er sexuelle Dienstleistungen zu erfüllen habe und dafür Unterkunft bekam. «Ich musste gehorchen, damit ich bleiben durfte», sagte der Niederländer während der Verhandlung im Kreisgericht Toggenburg.

Nach Thailand geflohen

Auch Anfang Mai 2016 kam es zum sexuellen Kontakt zwischen den beiden. Im Zuge dessen habe das Opfer den Niederländer laut Anklageschrift gebeten, ihn an verschiedenen Stellen abzulecken. Der Angeklagte sei daraufhin in die Küche gegangen und mit einem Messer zurückgekehrt. In der Folge stach er mehrfach auf Fredy K. ein. Da der Täter das Gefühl hatte, sein Opfer lebe noch, zog er diesem einen Plastiksack über den Kopf und versteckte die Leiche schliesslich unter dem Bett. Die Anklägerin sagte vor dem Kreisgericht Toggenburg, dass der Mann einen «sehr starken Tötungswillen» zeigte.