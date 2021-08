Sirhan Sirhan (77) : Mörder von Robert F. Kennedy soll nach 53 Jahren Gefängnis freikommen

Im 16. Anlauf könnte es für ihn klappen: Dem Antrag auf Freilassung von Sirhan Sirhan (77), der 1968 den Senator und US-Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy erschoss, soll nach 53 Jahren stattgegeben werden.

Sirhan hatte Kennedy, den Bruder des knapp fünf Jahre zuvor ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, am 6. Juni 1968 in Los Angeles erschossen, kurz nachdem dieser die Vorwahl der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur in Kalifornien gewonnen hatte. Der Verurteilte erinnerte sich nach eigenem Bekunden nicht an die Tat, war aber erbost über Kennedys Unterstützung für Israel. Sirhan ist ein christlicher Palästinenser aus Jordanien.