Vergangene Woche wurde bei zwei toten Vögeln in Konstanz die Vogelgrippe nachgewiesen. Wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Freitag mitteilt, ist nun auch in der Schweiz der erste Fall aufgetreten. Bei einer Möwe im Kanton Schaffhausen wurde das Vogelgrippe-Virus HPAI H5N4 nachgewiesen.