news-scout hält alles auf video fest : «Möwe frisst Taube – wie kann das sein?»

Ein News-Scout beobachtete in Nidau, wie eine Mittelmeermöwe eine Taube frass. Laut einem Experten der Vogelwarte Sempach ist dieses Verhalten jedoch völlig normal.

Ein News-Scout filmte diese Szenen am Dienstag an der Zihl bei Nidau.

Auf einem Spaziergang an der Zihl bei Nidau BE beobachtete News-Scout Z.D.* am Dienstag eine Mittelmeermöwe, die eine leblose Taube aufzufressen scheint. Das Erstaunen des News-Scout ist auf dem kurzen Video bestens zu hören: «Möwe frisst Taube – wie kann das sein?» Der Leser wandte sich mit der Frage an 20 Minuten: «Ich habe so etwas noch nie gesehen und mich gefragt, ob dieses Verhalten normal ist», so D.