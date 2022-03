Oberriet SG – Mofalenker (15) nach Frontalkollision  ins Spital geflogen 

Zeugen gesucht

Mofafahrerin in Haslen AI verletzt

Zu einer weiteren Kollison, zwischen einem Lieferwagen und einem Mofa, kam es am Dienstagnachmittag in Haslen AI. Ein 72-jähriger Mann fuhr mit seinem Lieferwagen von der Liststrasse her und beabsichtigte links in die Dorfstrasse in Richtung Haslen AI einzufahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 14-jährige Schülerin mit ihrem Mofa von Haslen AI her in Richtung Appenzell. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Schülerin wurde dabei verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte.