Mohamed Elneny: Ex-Basler verlängert bei Arsenal

Nati-Star Noah Okafor hat es vor gemacht und wechselte 2020 vom FC Basel zu Red Bull Salzburg. In der aktuellen Saison sorgte der 22-Jährige mit RB für Furore in der Champions League. Den gleichen Weg schlägt nun Enrique Aguilar ein. Der 16-Jährige Stürmer verlässt den FCB-Nachwuchs und schliesst sich dem österreichischen Meister an. Das vermeldete RB am Dienstag. Der U-16-Nati-Spieler wird vorerst in der U-18 der Red Bull Akademie auflaufen. In der Mozartstadt unterschreibt Aguilar einen Vertrag bis 2025. (dma)