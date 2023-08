Mohamed Salah: Neymars Saudi-Club bietet 143 Millionen Franken

Sein Bruder und Berater Réne Ramos verlangen umgerechnet rund 14,3 Millionen Franken für einen Zweijahresvertrag. Zudem müsse Ramos neuer Verein in der Champions League spielen. Dies ist bei Galatasary noch nicht sicher, da der türkische Meister erst noch die Playoff-Partien gegen Molde überstehen muss. Das Rückspiel gegen die Norweger steigt erst am 30. August. In der Türkei schliesst das Transferfenster am 8. September. «Gala» bietet aktuell dem Verteidiger aktuell zwar «nur» rund 4,75 Millionen pro Jahr plus Bonus, sei aber trotzdem sehr optimistisch, ihn verpflichten zu können. Gala-Stürmer und Ex-PSG-Teamkollege von Ramos wolle den Welt- und Europameister von einem Wechsel an den Bosporus überzeugen. (flo)