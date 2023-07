Moisés Caicedo: Chelsea bietet für Ecuador-Star

In England kursierten zuletzt Gerüchte, wonach West Ham United davon träume, Leon Goretzka als Nachfolger für Declan Rice zu verpflichten. Auch Manchester United soll den 28-Jährigen beobachten. Laut Sky Deutschland habe Goretzka nun aber intern klargemacht, bei Bayern bleiben zu wollen. Der deutsche Nationalspieler durchlebte zuletzt eine schwierige Saison in München. Beim letzten Meisterschaftsspiel in Köln wurde er von Trainer Thomas Tuchel sogar ein- und wieder ausgewechselt. (flo)