Unglück im Libanon

Moldauisches Schiff brachte explosives Ammoniumnitrat nach Beirut

2750 Tonnen Ammoniumnitrat sollen die gewaltigen Detonationen im Hafen von Beirut ausgelöst haben. Die gefährliche Substanz soll dort jahrelang ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein.

Hochexplosives Ammoniumnitrat s oll die Explosionen am Hafen von Beirut ausgelöst haben.

In Beirut könnte eine sehr grosse Menge Ammoniumnitrat die gewaltigen Detonationen am Hafen ausgelöst haben: Schätzungsweise 2750 Tonnen der gefährlichen Substanz sollen dort jahrelang ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein. Die Hafenbehörde hatte andere Ämter vor der Gefahr gewarnt. Doch eine toxische Mischung aus Korruption und Vernachlässigung führte am Dienstag zur Katastrophe.