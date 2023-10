Sara Leutenegger und Alexandra Maurer sprechen über Momshaming

Gerade das äusserst sensible Thema Stillen fällt dem Momshaming des Öfteren zum Opfer. «Als ich Lio abgestillt habe, um wieder mehr arbeiten zu können, wurde mir vorgeworfen, dass ich egoistisch sei», erzählt Talk-Host Sara. Sie habe die Person dann gefragt, warum sie so heftig darauf reagiere. Als Antwort kam, dass diese Person sich sehnlichst gewünscht hätte, ihr eigenes Kind zu stillen und es nicht verstehen könne, wenn man freiwillig darauf verzichte. «Das Shaming entsteht meistens dann, wenn man mit sich selbst ein Problem hat oder aus Neid», schlussfolgert Sara.

Sara Leutenegger: «Man darf seine Meinung haben»

Alexandra Maurer: «Wir sind einfach Kriegerinnen»

Beide Mütter betonen, dass die Hintergründe und Geschichten bei allen Familien so unterschiedlich sind, dass kein Anrecht darauf besteht, als aussenstehende Person darüber zu urteilen. «Die Angst, als Mutter zu versagen, hört nie auf, das sehe ich bei meiner eigenen», erzählt Alexandra. Männer hätten es da viel leichter, weil sie für jede Aktivität, die das Kind einschliesst, gefeiert werden. Selbst wenn sie auf dem Spielplatz sitzen und nur ins Handy starren, würden sie bis in den Himmel gelobt, sind sich beide einig.

Umso wichtiger sei es, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen und nicht noch mehr herunterziehen. «Momshaming» fände nämlich grösstenteils von Frau zu Frau statt, beziehungsweise von Mutter zu Mutter. Der Podcast findet mit einem Lobgesang auf Frauen und das Frausein ein Ende. Die ganze Planung rund ums Kind, die Erziehung – alles Dinge, die in vielen Fällen grösstenteils Aufgabe der weiblichen Erziehungsperson sind, sie aber trotzdem dazu noch arbeitet, um etwa die teuren Kitakosten stemmen zu können. «Es ist so krass, was wir alles leisten, wir sind einfach Kriegerinnen», so Alexandras Schlusswort.