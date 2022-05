Verliert Pérez seinen Sieg?: Monaco-Irrsinn geht weiter – Ferrari protestiert gegen Red Bull

tSchumacher crashte brutal am Sonntag in Monaco.

«Wir haben den Protest eingelegt, weil wir für Klarheit sorgen wollen», so Ferrari-Boss Mattia Binotto am Sonntagabend in einer Medienrunde. Und: «Es geht nicht gegen Red Bull im Besonderen, sondern um den Umgang mit der Linie am Boxenausgang.»