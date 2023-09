Fürstin Charlène: Sie dementiert Gerüchte um Ehekrise mit Albert

Monaco-Royals dementieren Gerüchte immer wieder

Der 65-jährige Fürst stellte ebenfalls erst vor wenigen Wochen klar, dass alles bestens sei im Hause Grimaldi. «Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, dass sie ‹woanders lebt, in der Schweiz, und sich dann mit uns verabredet›», sagte das royale Oberhaupt von Monaco im Gespräch mit «Corriere della Sera». Diese Schlagzeilen seien «Unwahrheiten», die nicht spurlos an ihm vorbeigehen: «Diese Geschichten verletzen mich», gab Albert offenherzig zu. «Charlène ist immer an meiner Seite», betonte er weiter. Dass die beiden nicht immer gemeinsam an Veranstaltungen auftreten, habe nichts mit Eheproblemen zu tun. «Sie unterstützt mich zwar bei der Leitung des Fürstentums, nichtsdestotrotz sind wir nicht 24 Stunden am Tag aneinander gebunden», meint Albert und führt aus: «Wir sind ein berufstätiges Paar und die Arbeit sieht es manchmal vor, dass wir uns erst am Ende eines langen Tages sehen.»