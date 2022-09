Ungewisse Zeiten : Monarchie oder Republik? Wie es nach dem Tod der Queen weitergehen könnte

Der Vorsteher der Grünen in Australien, Adam Bandt, forderte bereits etwa in einem Tweet: «Wir müssen eine Republik werden.»

Denn nun ist in vielen Mitgliedsstaaten des «Commonwealth» eine Diskussion um die Zukunft der Länder entbrannt, so auch in Australien.

Anders ist die Lage hingegen im Commonwealth, einer losen Vereinigung unabhängiger Staaten mit dem britischen König an der Spitze – und vor allem in den 14 Commonwealth-Staaten, die den britischen Monarchen als ihr Staatsoberhaupt haben. Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen nach der Zukunft.

Wer sind die Länder mit britischem Staatsoberhaupt?

Bei ihnen handelt es sich um ehemalige Kolonien des British Empire. Zu ihnen zählen so mächtige Staaten wie Kanada, Australien und Neuseeland, aber auch so kleine Länder wie Tuvalu in Ozeanien, die Südsee-Inselgruppe Salomonen oder das mittelamerikanische Belize. Sechs der Staaten liegen in der Karibik – und vor allem dort gibt es Absetzbewegungen.