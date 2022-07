Schulterverletzung : Monatelang out – Beachvolleyball-Ass Heidrich muss sich operieren lassen

Ihre Schmerzensschreie an der Beachvolleyball-WM in Rom gingen durch Mark und Bein. Nun ist klar, dass für Joana Heidrich eine Operation an der rechten Schulter unumgänglich ist.

Bei diesem Service kugelte sich Heidrich die Schulter aus. SRF

Darum gehts

Beim eigenen Aufschlag passierte es: Während des Bronzespiels an der WM in Rom gegen das deutsche Duo Tillmann/Müller verletzte sich Joana Heidrich an der rechten Schulter. Minutenlang sind ihre Schmerzensschreie im TV zu hören. Wegen der langen Reaktionszeit erhebt Partnerin Anouk Vergé-Depré später schwere Vorwürfe gegen die Turnierorganisatoren.

Trotz bester Ausgangslage musste das Schweizer Team aufgeben. Über den Grad der Verletzung herrschte lange Zeit Ungewissheit. Nun ist klar: Die 30-jährige Heidrich muss sich nächste Woche einer Operation unterziehen. Dieser Schritt sei nach intensiven Abklärungen notwendig, begründet der Verband «Swiss Volley» am Freitag. Somit wird die Zürcherin mehrere Monate ausfallen. Anouk Vergé-Depré wird in der Zwischenzeit mit Menia Bentele antreten.