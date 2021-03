Kennengelernt haben sich Lauren und Dan an einer Hochzeit. Sie lebte damals im beschaulichen Städtchen Coleraine in Nordirland, er in der nordenglischen Stadt Bolton Nähe Manchester. Vier Dates hatten sie hinter sich, als Lauren in ein Flugzeug stieg, um Dan wiederzusehen. «Als mein Vater mich an diesem Freitag zum Flughafen fuhr, sagte er scherzhaft: Komm lieber am Montag zurück», sagte Lauern den «Manchester Evening News».