Unispital Zürich: Dr. Monika Jänicke wird neue CEO

Das Universitätsspital Zürich erhält eine Frau an der Spitze. Dr. Monika Jänicke folgt Anfang Juni auf Gregor Zünd, der das Spital altershalber verlässt.

Sie löst Anfang Juni Gregor Zünd ab, der noch bis Ende Oktober im Unternehmen bleiben will.

Jänicke war zuvor in leitender Position beim Pharmakonzern Novartis tätig.

Im November gab Gregor Zünd bekannt, dass er Ende Juli 2023 seinen Chefposten abgeben und im Oktober das Spital endgültig verlassen werde. Seine Nachfolgerin wird Dr. Monika Jänicke. Wie das Universitätsspital Zürich (USZ) am Donnerstag mitteilt, tritt sie die Stelle am 1. Juni 2023 an.

Dr. Monika Jänicke war von 2018 bis Anfang 2023 Geschäftsführerin von Novartis im Schlüsselmarkt Frankreich. «In kurzer Zeit gelang es ihr, dieses Unternehmen in einem umfangreichen Transformationsprojekt strategisch und organisational neu aufzustellen und den Gewinn markant zu steigern», schreibt das Universitätsspital Zürich (USZ) am Donnerstag in einer Medienmitteilung.

Leitungsfunktion bei Novartis

Die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin studierte in Konstanz Chemie. 1993 promovierte sie in Zürich auf dem Gebiet der metallorganischen Chemie. Nach einem Einstieg bei Merck Sharp & Dohme AG als Verkaufsberaterin und nationale Verkaufsleiterin wechselte Dr. Jänicke 2003 zu Novartis. Dort war sie zuerst als Bereichsleiterin Ophthalmologie tätig. Schrittweise übernahm sie beim Pharmakonzern Funktionen mit grösserer Verantwortung. So war Jänicke von 2009 bis 2018 die Leiterin von Novartis Pharma Schweiz und zuletzt die genannte Leitung der Novartis Pharma France SAS.

Gregor Zünd verlässt Spital im Oktober

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Jänicke eine Führungspersönlichkeit mit einem beeindruckenden Leistungsausweis und breiter Erfahrung aus einem multikulturellen Umfeld gewinnen konnten. Sie bringt sämtliche Qualitäten mit, um das USZ in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können», wird André Zemp, Präsident des Spitalrats, zitiert.

Der bisherige CEO Gregor Zünd will sich künftig verstärkt anderweitigen Tätigkeiten wie Mentoring widmen sowie in Stiftungs- und Verwaltungsräten tätig sein, wie das Unispital im November schrieb. Zünd war seit dem 1. April 2016 Vorsitzender der Spitaldirektion und CEO des Universitätsspitals.