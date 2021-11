Wilde Schlägerei in Belp BE : Monster-Prozess um Rocker-Krieg soll ganzen Monat dauern

Im Frühling 2022 kommts zum Prozess rund um die Auseinandersetzung zwischen Bandidos, Hells Angels und Broncos. 22 Rocker nehmen auf der Anklagebank Platz.

In Belp BE war am Samstagabend, 11. Mai 2019 ein Polizeieinsatz um einen Revierkampf von Rockergangs im Gang.

Im Mai 2019 haben sich in Belp über 30 Mitglieder mehrerer Motorradclubs (MCs) eine wilde Schlägerei geliefert, bei der auch Schüsse fielen. Zum Streit kam es, weil die damals nicht offiziell in der Schweiz vertretenen Bandidos ein Clublokal eröffnen wollten. Den vorherrschenden Hells Angels war das ein Dorn im Auge: Zusammen mit den befreundeten Broncos griffen sie die rund ein Dutzend Bandidos an, die an der Steinbachstrasse den Geburtstag eines Kollegen feierten. 22 Personen wurden im Nachgang zur blutigen Auseinandersetzung angeklagt, zwei davon wegen versuchter Tötung.