Österreich: «Monster von Amstetten» Josef Fritzl soll bald in eine normale Zelle dürfen

Österreichische Kriminalgeschichte

Der Inzestfall des damals 74-Jährigen in Amstetten sorgte weltweit für Schlagzeilen. Fritzl soll seine Tochter 24 Jahre in einem Kellerverlies gefangen gehalten haben, vergewaltigte sie vielfach und zeugte mit ihr sieben Kinder. Drei Kinder waren ebenfalls in der Kellerwohnung gefangen. 2009 war Fritzl in St. Pölten zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Aber: Er galt nach österreichischem Recht (§21 Absatz 2) als zurechnungsfähig.