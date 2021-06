Finanzierung - Monster-Werbeoffensive von «Mass-voll!» stösst auf Skepsis

An den Plakaten der Corona-kritischen Bewegung «Mass-voll!» kommen Passantinnen und Passanten zurzeit kaum vorbei. In Bahnhöfen, Bussen und in Poststellen werben sie für ein Nein zum Covid-19-Gesetz und zum PMT-Gesetz. «Wir sind schweizweit auf über 1000 Bildschirmen präsent», sagt Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident des Vereins.