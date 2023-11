Monster-Wolf soll in Japan Wildtiere verscheuchen

In der Schweiz sollen sie künftig abgeschossen werden , in Japan hingegen werden Wölfe als Roboter nachgebaut, um wilde Tiere von den Höfen und bewohnten Gebieten fernzuhalten. Die mechanischen Bestien mit leuchtend roten LED-Augen, riesigen Reisszähnen und furchteinflössendem Geheul haben die Aufgabe, Bären, Wildschweine, Vögel und Rehe zu verscheuchen.

Wildtiere wurden in den letzten Jahren für japanische Reisbauern ein grosses Problem. Die Universität Tokio und die Firma «Wolf Kamuy» entwickelten als Lösung einen 1,20 Meter langen Monster-Wolf, der sich aktiviert, wenn sein Infrarotsensor eine Bewegung erkennt. Und dann nehmen selbst Bären Reissaus, denn das robotische Fellbiest knurrt mit einer Lautstärke von 90 Dezibel, was gar aus einem Kilometer Distanz vernommen werden kann. Der mit einer Autobatterie betriebene Roboter bewegt zudem den Kopf hin und her.

Damit sich die Tiere nicht an den Roboter gewöhnen, können die Heulgeräusche variieren. Aus einer Datenbank werden 50 unterschiedliche Audiodateien – neben Wolfsgeheule auch menschliche Stimmen und Schüsse – per Zufall abwechselnd abgespielt.

Bären leben immer näher an japanischen Städten

Die Zahl der Bärenangriffe in Japan hat zuletzt alarmierend zugenommen. Wie BBC berichtet, liege dies daran, dass junge Menschen ländliche Bauerndörfer verlassen. Die meisten ziehen in die Grossstädte. «Immer mehr Ackerland in den Ausläufern, das einst als Pufferzone zwischen Bären und Menschen diente, verschwindet», erklärt Shinsuke Koike, Professor an der Universität für Landwirtschaft und Technologie Tokio. Infolgedessen leben heute Bären näher an Städten, gewöhnen sich an helles Licht und laute Geräusche und haben weniger Angst vor Menschen.