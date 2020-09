Die Antonov 124 ist einer der grössten Transportflieger der Welt und landet und startet immer mal wieder auf dem Flugplatz Emmen LU, so wie hier im Jahr 2019. Am Mittwoch, 30. September 2020 wird sie wieder dort abheben.

Hier eine Antonov An-124, die 2018 in Emmen abhob. Mit an Board, Raketenteile die nach Florida geflogen wurden. 20 Minuten war beim Start des grossen Frachtflugzeuges mit dabei.

Von der RUAG Space hergestellte Raketenteile wurden in Emmen zum Transport in das Frachtflugzeug verladen. Es handelt sich dabei um eine Nutzlastverkleidung für die amerikanische Trägerrakete Atlas V, welche die RUAG Space herstellt.

Die Antonov An-124 wurde Ende der 1970er Jahre als grosses Transportflugzeug konzipiert. Das Flugzeug hat eine Länge von 69 Meter und eine Flügelspannweite von 73 Meter. Regelmässig sind Antonovs in Emmen zu sehen, so wie hier im Jahr 2018.

Dieses Datum werden sich die Planespotter dick in ihre Agenden eingetragen haben: Am 30. September 2020 startet in Emmen eines der grössten Transportflugzeuge der Welt – die Antonov 124. Der russische Monsterflieger ist fast 70 Meter lang, seine beiden Flügel erstrecken sich sogar über 73 Meter.

Nach Emmen kommt die Antonov, um einen Spezialauftrag auszuführen: Sie holt dort eine von der RUAG Space produzierte Raketenspitze für die Rakete Atlas V ab. Geplant ist, dass die Antonov mit der Raketenspitze am Mittwoch, 30. September um 12.45 Uhr abhebt und dann zunächst Richtung Irland fliegt. Dort wird nachgetankt, damit es anschliessend über den Atlantik geht, wie es bei RUAG International auf Anfrage hiess. Zielort ist dann in den USA der Weltraumbahnhof der Nasa in Florida. Von dort aus wird die Atlas V der United Launch Alliance «in den nächsten Monaten» in den Weltraum starten.