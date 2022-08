15’000 Euro: Mont-Blanc-Besteiger sollen Kaution hinterlegen – für Bestattungskosten

Der Bürgermeister eines am Fuss des Berges liegenden Dorfes möchte nun, dass sie 15’000 Euro hinterlegen, für den Fall, dass sie sterben und man sie bergen und beerdigen müsse.

Wer den höchsten Gipfel Europas erklimmen möchte, muss in Zukunft vielleicht schon davor tief in die Tasche greifen. Der Bürgermeister von Saint-Gervais-les-Bains, einer Gemeinde am Fuss des Mont Blanc, möchte, dass Bergbegeisterte vor dem Aufstieg 15’000 Euro hinterlegen. Jean-Marc Peillex möchte damit die Kosten von Bergung und Beerdigung decken, falls Personen auf dem Berg sterben würden, wie der Bürgermeister auf Twitter postete.