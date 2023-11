Monthey VS: Fünfstöckiges Mehrfamilienhaus steht in Flammen 

In Monthey brennt es aktuell in einem Mehrfamilienhaus.

Mitten in Monthey VS brennt es derzeit in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus, wie ein Leser-Video zeigt. Polizei und Feuerwehr stehen im Einsatz, wie die Kapo Wallis auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. Das Feuer sei in Avenue du Crochetan ausgebrochen. Weitere Informationen hat die Polizei für den späteren Nachmittag angekündigt.