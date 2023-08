Montlingen: Unfall mit Fahrerflucht und Folgekollision – Schwerverletzte

Am Freitag, kurz vor 0.30 Uhr, ist es auf der Autobahn A13 zu einem Unfall mit Fahrerflucht und anschliessend zu einer Folgekollision gekommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Auto und seiner 73-jährigen Beifahrerin von Kriessern SG in Richtung Sargans SG. Nach dem Tunnel Montlingen dürfte gemäss jetziger Erkenntnisse ein nachfahrendes Auto in das Auto des 71-Jährigen geprallt sein. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Mittelleitplanke. Anschliessend kam er auf dem Normal- und dem Pannenstreifen zum Stillstand.