Zum Start der Ligue 1 «Montpellier hat sich den Arsch für mich aufgerissen»

Als erste der fünf Topligen nimmt die Ligue 1 am Freitag die neue Meisterschaft auf. Jonas Omlin kann es kaum erwarten, muss aber noch Geduld haben.

von Eva Tedesco

Jonas Omlin ist für den nächsten Schritt bereit. Nach zwei Jahren beim FC Basel wechselt er nach Frankreich zu Montpellier. Beim FCB absolvierte der 26-Jährige 79 Einsätze und gewann 2019 den Schweizer Cup.

Jonas Omlin, die Ligue 1 nimmt am Wochenende die Meisterschaft auf. Wie heiss sind Sie schon auf das erste Pflichtspiel?

Ich brenne drauf! Natürlich freut man sich auf den ersten Ernstkampf. Vor allem kann es die Mannschaft kaum erwarten, dass es nach gefühlt 20 Wochen der Vorbereitung endlich losgeht.

Trotz Ligastart muss sie noch eine weitere Woche ausharren.

Richtig. Unser Gegner am ersten Spieltag ist Lyon. Das Spiel wurde aber wegen der Champions-League-Teilnahme von Olympique auf den 15. September verschoben. So starten wir erst mit der Partie der zweiten Runde auswärts in Rennes am 29. August.

So kurz nach Ihrem Wechsel und wegen Ihrer Verletzung kann Ihnen das nur entgegenkommen?

Ich bin nach meiner Oberschenkelverletzung zwar wieder fit, trainiere seit Montag normal und vor allem schmerzfrei, aber so habe ich nun doch etwas mehr Zeit, mich an den Stil der Mannschaft in einem Testspiel gegen Metz zu gewöhnen, ehe es losgeht. So gesehen ist das für mich gut.

«Was will Omlin bloss bei Montpellier?» Wie oft haben Sie den Satz gehört?

(lacht) Eigentlich waren die Reaktionen durchwegs positiv. Vor allem jene Leute, die den Fussball besser verstehen, haben mir zu einem guten Schritt gratuliert. Die Ligue 1 wird meines Erachtens unterschätzt. Klar, ich spiele mit Montpellier nicht europäisch – aber es ist die Ligue 1! Sie zählt zu den fünf europäischen Topligen und hat mit PSG, Lyon, Marseille, Monaco und Nizza einige Top-Clubs. Und nicht zu vergessen: Im Halbfinal der Champions League standen neben zwei deutschen zwei Vereine aus Frankreich.

Hat Sie das mit Genugtuung erfüllt?

Ich glaube, dass hat vor allem den Franzosen gutgetan. Die Freude in Frankreich ist extrem darüber, dass PSG im Final steht, und es ist sehr gute Werbung für die Ligue 1.

Und dennoch findet sie weniger Beachtung als die Bundesliga, die Premier League oder LaLiga. Wie erklären Sie das?

Ich denke, weil der Fokus in der Deutschschweiz vor allem auf der Bundesliga ist und es für einen Schweizer Spieler normal ist, dass er in die Bundesliga wechselt oder sich als Ziel die Bundesliga setzt. Ich glaube sogar, dass ich der erste Goalie bin, der direkt aus der Super League nach Frankreich wechselt.

Als erste der Top-Ligen Die Ligue 1 startet neue Saison Als erste der fünf Top-Ligen startet die Ligue 1 am Freitag in die neue Meisterschaft. Während England (12. September) und Deutschland (18. September) loslegen, ist der Start in Spanien (18. September?) wegen stark steigender Corona-Zahlen nicht sicher. Den Auftakt in die neue Saison der Ligue 1 hätten eigentlich Marseille und AS Saint-Etienne machen sollen. Eigentlich – aber wegen bestätigter Corona-Fälle bei OM wurde diese erste Begegnung verschoben. So werden Bordeaux und Nantes das erste Ligaspiel nach 5 Monaten Corona-Pause austragen. Die Clubs müssen strenge Schutzmassnahmen einhalten. In den Stadien sind maximal 5000 Zuschauer erlaubt. Ende April wurde die Ligue 1 abgebrochen. Alle Entscheidungen über Titel und Abstieg wurden nach dem damaligen Stand der Tabelle am grünen Tisch getroffen, PSG als Meister bestimmt. Weil der Club von Trainer Thomas Tuchel am Sonntag im Champions-League-Final (gegen die Bayern) steht, steigen die Pariser erst am 29. August ein. Genauso wie Montpellier (in Rennes), das Team von Natigoalie Jonas Omlin, das in der ersten Runde CL-Halbfinalist Lyon empfangen hätte.

Wie und wann kam denn das Thema Montpellier bei Ihnen auf?

Sie waren schon letzte Saison sehr an mir interessiert und haben mich nicht vergessen, mich immer wieder beobachtet. Jetzt haben wir uns gefunden.

Auch, weil Interessenten wie die Hertha weniger konkret waren?

Montpellier hat sich – entschuldigen Sie den Ausdruck – den Arsch für mich aufgerissen. Dieses Gefühl hatte ich sonst nirgendwo. Ausserdem habe ich hier moderne Trainingsanlagen vorgefunden, eine sehr familiäre Atmosphäre, gute Strukturen und eine coole Mannschaft. Alle sind sehr hilfsbereit, freundlich und haben mich sehr gut aufgenommen.

Haben Sie kein bisschen gezögert?

Eine Hemmschwelle war zu Beginn die Sprache, aber bei den ersten Gesprächen habe ich gemerkt, dass ich das doch nicht so schlecht kann, und dann war die Begeisterung schnell geweckt. Ich glaube, Montpellier holt keinen Torhüter vom FCB, um ihn auf die Bank zu setzen. Natürlich habe ich auch hier zwei ambitionierte Keeper hinter mir, aber ich will mich immer durchsetzen und Leistung zeigen, egal wo ich spiele.

Dann war immer klar, dass Sie den FCB verlassen wollen?

Nein, das war nicht klar. Aber als mein Manager mit dem Angebot kam, hat er mir gesagt, ich soll mir das einmal anhören. Absagen kann ich immer. Aber wie gesagt, ich war rasch begeistert und hatte ein gutes Bauchgefühl.

Wie hat man beim FCB auf Ihre Wechselgelüste reagiert, zumal die Saison noch nicht vorbei war?

Ich war ja schon im letzten Sommer bei Augsburg im Gespräch, und sie wussten damals schon, dass die Zeit kommt. Sie haben mir keinen Stein in den Weg gelegt.

Rotblau stand in der Europa League vor wichtigen Partien. Hat Sie das nicht beschäftigt, so abrupt zu gehen?

Natürlich hätte ich gerne gespielt und der Mannschaft geholfen. Aber durch Corona hat sich alles verschoben, und ich war zudem verletzt. Das Risiko wäre zu gross gewesen, hätte ich gespielt. Ausserdem wusste ich, dass der FCB mit Djordje (Nikolic, Anmerk. d. Red.) eine gute Nummer 2 hat.

Der dann in seinem ersten Spiel als Ihr Nachfolger mit einem Bock die Niederlage gegen Donezk einleitete.

Fehler gehören dazu. Er ist ein Super-Goalie und hat das gegen Getafe auch schon gezeigt. Er wird konstant abliefern, wenn er regelmässig spielt und das Vertrauen des Trainers spürt. Ich glaube, der FCB muss keine Angst haben.

«Ich brauche keine Wohlfühloase.»

Was erwarten Sie von Ihrer Zukunft? Der «Kicker» schrieb über PSG: «Aufgepasst, wenn die Sportwagen aus Paris anrollen, wird es lauter werden im bayerischen Hinterhof. Die Superstars um Neymar und Kylian Mbappé sind andere Kaliber.» Jetzt bekommen Sie es mit diesen Boliden zu tun.

Ich nehme schon an, dass die Liga ein bisschen besser ist als die Super League. (lacht) Aber ein Spieler will auch ans Limit kommen und auch seine Limite verbessern. Nur so kann er sich verbessern.

Wie bereiten Sie sich auf diese grosse Herausforderung vor?

Ich schaue mir derzeit mit dem Goalietrainer natürlich mehr Videos über die Stürmer an, aber nach ein, zwei Monaten ist man drin. Das war auch bei Luzern und danach beim FCB so. Ich habe die neue Herausforderung auch angenommen, weil ich an ihr wachse. Ich brauche keine Wohlfühloase.

Und in Hintergedanken haben Sie dabei die Nati?

Vollkommen. Die Nati-Spieler spielen fast alle international. Hauptsächlich in Deutschland. Um ein Thema für die Nati zu sein und um noch mehr auf mich aufmerksam zu machen, musste ich in eine grössere Liga wechseln. An wem kann man sich messen und weiterkommen, wenn nicht an stärkeren Gegnern?

Schweizer Torhüter und die Ausbildung haben in Europa schon einen exzellenten Ruf.

Auch die Franzosen haben gute Torhüter, und schlussendlich sind sie von ihrem eigenen Schema überzeugt. Ich glaube, sie schauen nicht so auf die Schweizer Goalie-Schule. Vielleicht kann ich nun den ersten Schritt machen, um die Schweizer Torhüter in Frankreich bekannt zu machen.

Sie haben die erste Trainingswoche hinter sich. Gibt es Unterschiede zu den Übungseinheiten in Basel?

Es ist von Goalietrainer zu Goalietrainer immer anders. Der Unterschied im Training ist vor allem der, dass wir in der Schweiz mit drei oder vier Bällen arbeiten – in Montpellier sind es 15.

Apropos Basel. Haben Sie sich von der Mannschaft verabschiedet?