Ratingagentur : Moody’s stellt Zahlungsausfall Russlands fest

Zinszahlungen zweier Staatsanleihen sollen auch nach Ablauf einer Verzugsfrist von 30 Tagen nicht bei den Gläubigern angekommen sein, so die US-Ratingagentur. Wegen der westlichen Sanktionen hat der Kreml Probleme, Schulden im Ausland zu begleichen.

Die Ratingagentur Moody’s hat wegen nicht fristgemäss beglichener Schulden bei internationalen Investoren einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt. Konkret gehe es um Zinszahlungen zweier Staatsanleihen, die auch nach Ablauf einer Verzugsfrist von 30 Tagen nicht bei Gläubigern angekommen seien, teilte das US-Unternehmen am Montag (Ortszeit) in New York mit.