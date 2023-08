Moonswatch: «Mission to Moonshine Gold»-Modelle immer noch beliebt

Seit März 2023 gibt es jeden Monat eine neue Moonswatch der «Mission to Moonshine Gold»-Kollektion. Für das neuste Modell nahmen Sammler und Wiederverkäufer lange Wartezeiten in Kauf.

Moonswatch: darum gehts Am 2. August wurde in den Swatch-Filialen das neuste Modell der «Mission to Moonshine Gold»-Moonswatch verkauft.

Obwohl seit März 2023 jeden Monat ein neues Modell auf den Markt kommt, ist der Hype immer noch nicht abgeflacht.

Einige Fans sammeln die Uhren, andere erwerben sich ein Modell, um damit beim Wiederverkauf Gewinn zu machen.

Seit sechs Uhr morgens warten Zeno (17) und Manuel (17) auf ihrem Campingstuhl vor der Swatch-Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse. Sie sind aus dem Kanton Schwyz angereist und möchten sich das neuste Modell der Moonswatch ergattern. Das Besondere: Ein goldener Sekundenzeiger mit roten Laternen und dem Schweizer Kreuz.

Die beiden Jugendlichen kaufen die Uhr aber nicht etwa wegen des Designs, das in Anlehnung an den Schweizer Nationalfeiertag entstanden ist. Beide holen sich die Moonswatch, um sie danach ihrem Vater zu verkaufen: «Mein Vater gibt mir für die Uhr 350 Franken, weil ich sie für ihn hole», so der 17-jährige Zeno. Bei einem Preis von 275 Franken macht er so 75 Franken Gewinn.

Moonswatch eine Stunde nach Ladenöffnung schon auf Ricardo

Noch mehr Gewinne versprechen sich Verkäufer auf Auktionsplattformen. Auf Ricardo bieten sie die Uhr bereits kurze Zeit nach der Ladenöffnung zwischen 500 und 550 Franken an. Sogenannte Reseller gibt es viele unter den Wartenden. Die langen Wartezeiten nehmen sie mit der Aussicht auf die Gewinne gerne in Kauf. Auf anderen Plattformen werden ältere Modelle für bis zu 1000 Franken angeboten.

Viele Moonswatch-Sammler in der Warteschlange

Auch der 14-jährige Maximilian steht, zusammen mit seiner Mutter, vor dem Laden an. Am Handgelenk trägt er bereits ein «Mission to Mars»-Modell der Moonswatch: «Ich bin Sammler und habe bereits sieben Modelle der Serie. Jetzt soll das neuste dazukommen.» Auf die Frage, wie er sich das leisten kann, muss er etwas schmunzeln: «Ich hab sie von meinen Eltern bekommen».

Bereits das fünfte «Mission to Moonshine Gold»-Modell

Seit März erscheint jeden Monat ein neues Modell «Mission to Moonshine Gold»-Moonswatch. Laut Swatch werden die goldenen Sekundenzeiger ausschliesslich während des letzten Vollmonds vor dem Verkaufstag gefertigt, der ebenso auf einen Vollmond fällt – dieses Mal sogar auf einen Supermond.

Dieser war zwar bereits am 1. August, da die Swatch-Filialen am Nationalfeiertag aber geschlossen waren, startete der Verkauf der neuen Moonswatch-Uhren in der Schweiz einen Tag später im Vergleich zu den Filialen im Ausland.