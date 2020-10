Alvaro Morata hätte im Gigantenduell in der Champions League zwischen Juventus Turin und Barcelona den wegen Corona ausser Gefecht gesetzten Cristiano Ronaldo vergessen machen können. Der 28-jährige spanische Leihspieler von Atlético Madrid zeigte sich für die Italiener in Torlaune.

So kam es für Juventus, dass die Italiener die Partie nach einem weiteren Treffer für Barcelona durch Lionel Messi in der 91. Minute per Penalty 0:2 verloren. Für Morata ist es doppelt bitter, dass der VAR seine drei Treffer annullierte und die drei Buchstaben auch in seinem Vornamen Alvaro vorkommen.